«Торпедо» на выезде одолело минское «Динамо»

В поединке регулярного чемпионата КХЛв гостях выиграло у минскогосо счетом 3:1.

В составе победителей отличились Джастин Клус (дубль) и Сергей Гончарук.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Голы: Гончарук — 10 (Клус, Варнаков), 1:50 — 0:1. Клус — 10 (Уайдмэн), 13:53 — 0:2. Клус — 11 (бол., Жафяров, Серебряков), 30:34 — 0:3. Мосалев — 2 (Мартынов, Горбунов), 50:00 — 1:3Вратари: Фурх (58:12 — 59:52) — СеребряковШтраф: 6 — 6Броски: 35 (10+14+11) — 22 (11+7+4)

После этой победы «Торпедо» набрало 59 очков (7) в Восточной конференции, что стало рекордом клуба в КХЛ. Минчане идут шестыми на «Западе» с 57 баллами.