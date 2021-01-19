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    «Металлург» разгромил «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Локомотив Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ, «Металлург» Магнитогорск дома разгромил «Локомотив» со счетом 4:1.

    Михаил Пашнин
    Михаил Пашнин

    В составе победителей по шайбе забросили Николай Прохоркин, Григорий Дронов, Максим Карпов и Архип Неколенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Прохоркин — 10 (Кошелев, Яковлев), 13:25 — 1:0. Ландер — 10 (мен., Каюмов), 21:55 — 1:1. Дронов — 2 (Хольм, Швырев), 37:09 — 2:1. Карпов — 6 (Мозякин, Нестрашил), 47:58 — 3:1. Неколенко — 4 (Коробкин), 56:07 — 4:1Вратари: Олкинуора — КоноваловШтраф: 8 — 12Броски: 38 (9+18+11) — 29 (12+9+8)

    После этой победы у «Магнитки» 61 очко и четвертое место в таблице Восточной конференции. «Локомотив» имеет 63 пункта и идет третьим на «Западе».

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