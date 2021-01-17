ЦСКА одержал победу над СКА в армейском дерби

В составе победителей отличились Брендан Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов.
Единственную шайбу питерцев забросил Эмиль Галимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лайпсик — 9 (Попов, Сошников), 9:12 — 1:0. Окулов — 14 (бол., Киселевич, Шалунов), 38:36 — 2:0. Галимов — 6 (Кемппайнен, Кирсанов), 42:40 — 2:1. Андронов — 12 (Робинсон), 44:48 — 3:1Вратари: Юханссон — Аскаров (58:51)Броски: 27 (7+13+7) — 21 (7+6+8)Штраф: 6 — 6
ЦСКА в третий раз в этом сезоне обыграл СКА. Москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, СКА располагается на втором месте.