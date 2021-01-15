«Ак Барс» дома обыграл «Авангард»

Игроки «Ак Барс»
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Гости вышли вперед первыми благодаря голу Андрея Береглазова. После этого хозяева реализовали большинство — забил Станислав Галиев.
Во втором периоде казанцы вышли вперед после шайбы Андрея Педана. Артем Лукоянов поставил точку в матче.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Береглазов — 2 (Зернов, Ковальчук), 3:07 — 0:1. Галиев — 16 (бол., Петров, Юдин), 9:29 — 1:1. Педан — 6 (Да Коста), 27:00 — 2:1. Лукоянов — 3 (Глухов, Лямкин), 51:02 — 3:1Вратари: Рейдеборн — Грубец (57:43)Штраф: 10 — 12Броски: 43 (12+13+18) — 27 (4+11+12)
«Ак Барс» набрал 72 очка. «Авангард» отстает на 10 пунктов и занимает 2 место.