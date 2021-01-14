Никитин: Во встрече с «Локо» пропустили необязательные голы

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча против ярославского «Локомотива» (0:3).

«Необязательные голы пропустили. Потом тяжело было взламывать организованную оборону соперника.

"Локомотив" играл в свою игру, мы, естественно, готовились. Там есть мастера, которые могут исполнить.

Хоккей из этого состоит — кто забивает и не пропускает, тот и выигрывает», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч. «Локомотив», имея в активе 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.