«Локомотив» «всухую» обыграл ЦСКА в Ярославле

Ярославскийодержал домашнюю победу над московским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Егор Аверин (на 15-й минуте), Алексей Марченко (на 24-й) и Егор Коршков (на 28-й).

Нападающий ярославской команды Павел Красковский стал автором трех результативных передач.

Канадский вратарь железнодорожников Эдди Паскуале провел пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) Голы: Аверин — 6 (Петерссон, Красковский), 14:46 — 1:0. Марченко — 6 (Красковский, Коршков), 23:18 — 2:0. Коршков — 14 (Охтамаа, Красковский), 27:48 — 3:0Вратари: Паскуале — Юханссон (Шарыченков, 27:48, 58:50 — 59:02)Броски: 31 (8+10+13) — 20 (7+6+7)Штраф: 8 — 4

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч. «Локомотив» находится на третьем месте таблицы «Запада». Ярославцы набрали 63 очка в 45 играх.

17 января состоятся матчи «Трактор» — «Локомотив» и ЦСКА — СКА.