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    СКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ

    СКА — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ СКА Сочи Прогнозы на КХЛ
    СКА одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

    У хозяев отличились Эмиль Галимов (16 минута), Ярослав Дыбленко (23) и Андрей Кузьменко (29).

    Гости ответили точным броском Сергея Шмелева (41).

    Для питерцев эта победа стала первой после четырех поражений подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Галимов — 5 (Стремвалль), 15:18 — 1:0. Дыбленко — 2 (Фантенберг, Стремвалль), 22:35 — 2:0. Кузьменко — 15 (бол., Бурдасов, Кемппайнен), 28:45 — 3:0. Шмелев — 15 (Петьков, Точицкий), 40:44 — 3:1Вратари: Аскаров — Третьяк (54:57 — 55:01)Штраф: 4 — 10Броски: 25 (10+9+6) — 18 (4+7+7)

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (62 очка), а «Сочи» — десятое (30 очков).

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