НХЛ включила трех россиян в топ-10 лучших игроков лиги на текущий момент

Пресс-служба НХЛ опубликовала список 50 лучших игроков лиги на текущий момент.

Первое место в списке занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым значится нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, замыкает первую тройку форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

На четвертом месте оказался россиянин Артемий Панарин («Рейнджерс», 4-е место). Никита Кучеров («Тампа») и Александр Овечкин также вошли в топ-10 списка — 7-е и 8-е место соответственно.

Finally, our list is complete...The Top 50 Players in the @NHL!

