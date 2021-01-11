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    НХЛ включила трех россиян в топ-10 лучших игроков лиги на текущий момент

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    Пресс-служба НХЛ опубликовала список 50 лучших игроков лиги на текущий момент.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Первое место в списке занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым значится нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, замыкает первую тройку форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

    На четвертом месте оказался россиянин Артемий Панарин («Рейнджерс», 4-е место). Никита Кучеров («Тампа») и Александр Овечкин также вошли в топ-10 списка — 7-е и 8-е место соответственно.

    Вне десятки лучших оказались ещё два российских представителя — Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 17-е место) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 18-е место).

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