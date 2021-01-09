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    «Авангард» одолел «Магнитку» благодаря голу Ковальчука

    Хоккей КХЛ Авангард Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

    «Авангард»
    «Авангард»

    Шайбы в составе хозяев забросили Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт.

    За гостей отличились Андрей Чибисов и Егор Мартынов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Зернов — 8 (бол., Береглазов, Буше), 14:33 — 1:0. Буше — 16 (Ковальчук, Семенов), 16:57 — 2:0. Ковальчук — 3 (Береглазов, Буше), 19:43 — 3:0. Чибисов — 13 (Земченок, Плотников), 33:01 — 3:1. Мартынов — 4 (Чибисов), 49:32 — 3:2. Найт — 14 (п.в., Береглазов), 59:17 — 4:2Вратари: Грубец — Кошечкин (58:06 — 59:17)Броски: 26 (17+4+5) — 36 (10+12+14)Штраф: 6 — 6

    «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, а «Металлург» — третье. Команда Боба Хартли выиграла три матча подряд и набрала 62 очка. У «Магнитки» 55 очков.

    «Металлург» 11 января сыграет в гостях с минским «Динамо». «Авангард» 13 января примет «Торпедо».

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