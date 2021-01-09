«Авангард» одолел «Магнитку» благодаря голу Ковальчука

Шайбы в составе хозяев забросили Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт.
За гостей отличились Андрей Чибисов и Егор Мартынов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Зернов — 8 (бол., Береглазов, Буше), 14:33 — 1:0. Буше — 16 (Ковальчук, Семенов), 16:57 — 2:0. Ковальчук — 3 (Береглазов, Буше), 19:43 — 3:0. Чибисов — 13 (Земченок, Плотников), 33:01 — 3:1. Мартынов — 4 (Чибисов), 49:32 — 3:2. Найт — 14 (п.в., Береглазов), 59:17 — 4:2Вратари: Грубец — Кошечкин (58:06 — 59:17)Броски: 26 (17+4+5) — 36 (10+12+14)Штраф: 6 — 6
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, а «Металлург» — третье. Команда Боба Хартли выиграла три матча подряд и набрала 62 очка. У «Магнитки» 55 очков.
«Металлург» 11 января сыграет в гостях с минским «Динамо». «Авангард» 13 января примет «Торпедо».