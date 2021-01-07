ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лигиМанчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом
  • 19:34
    • «Авангард» победил «Северсталь»
  • 19:19
    • «Магнитка» на выезде обыграла «Торпедо»
  • 19:11
    • СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле
  • 18:55
    • Зидан может пропустить матч с «Осасуной» из-за случая коронавируса в своем окружении
  • 18:35
    • «Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле

    Хоккей КХЛ Локомотив СКА Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над питерским СКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Павел Красковский, Георгий Иванов, Андре Петерссон и Максим Осипов.

    Единственная шайба армейцев на счету Миро Аалтонена.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Красковский (Паскуале, Алексеев), 37:32 — 1:0. Иванов (Пулккинен, Ландер), 40:52 (в меньшинстве) — 2:0. Аалтонен (Фантенберг, Ожиганов), 45:58 — 2:1. Петерссон (буллит), 53:43 — 3:1. Осипов (Красковский, Алексеев), 57:39 (в большинстве) — 4:1Вратари: Паскуале — Самонов

    Петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции, а железнодорожники — третье. Оба клуба набрали по 59 очков, но СКА сыграл 44 матча, а «Локомотив» — 42.

    9 января «Локомотив» сыграет в гостях с рижским «Динамо». 10 января СКА примет ЦСКА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Браге будет «низовой» матч?
  • «Брага» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Опозорится ли команда Черышева в Кубке Испании?
  • «Еклано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ливерпуль» снова проиграет «Астон Вилле»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Еклано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Насьонал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие