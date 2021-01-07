СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле

В составе победителей отличились Павел Красковский, Георгий Иванов, Андре Петерссон и Максим Осипов.
Единственная шайба армейцев на счету Миро Аалтонена.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Красковский (Паскуале, Алексеев), 37:32 — 1:0. Иванов (Пулккинен, Ландер), 40:52 (в меньшинстве) — 2:0. Аалтонен (Фантенберг, Ожиганов), 45:58 — 2:1. Петерссон (буллит), 53:43 — 3:1. Осипов (Красковский, Алексеев), 57:39 (в большинстве) — 4:1Вратари: Паскуале — Самонов
Петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции, а железнодорожники — третье. Оба клуба набрали по 59 очков, но СКА сыграл 44 матча, а «Локомотив» — 42.
9 января «Локомотив» сыграет в гостях с рижским «Динамо». 10 января СКА примет ЦСКА. 0