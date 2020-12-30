Плющев — о капитанстве Ковальчука в «Авангарде»: Не люблю, когда наши клубы устраивают шапито

Бывший главный тренер сборной Россиираскритиковал решение «Авангарда» назначитькапитаном команды.

«Не люблю, когда наши клубы устраивают шапито. Нужно понимать, что хоккей — это не мыльная опера и не роман Каверина "Два капитана". Любая команда живет по определенным, достаточно консервативным законам, за нарушение которых спорт обязательно накажет.

Если в клубе появилось два капитана, то почему нет двух главных тренеров, двух генеральных менеджеров, двух президентов и так далее?

Ковальчук — один из самых авторитетных игроков в нашем хоккее, он и без буквы "К" способен приносить команде максимальную пользу, определять ее внутреннюю жизнь.

Поэтому нужно было принимать четкое решение — или оставлять капитаном Емелина, игрока в общем-то узкопрофильного, или назначать Ковальчука. Половинчатые решения — всегда сомнительные», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru. 0