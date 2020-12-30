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    Плющев — о капитанстве Ковальчука в «Авангарде»: Не люблю, когда наши клубы устраивают шапито

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал решение «Авангарда» назначить Илью Ковальчука капитаном команды.

    Владимир Плющев
    Владимир Плющев

    «Не люблю, когда наши клубы устраивают шапито. Нужно понимать, что хоккей — это не мыльная опера и не роман Каверина "Два капитана". Любая команда живет по определенным, достаточно консервативным законам, за нарушение которых спорт обязательно накажет.

    Если в клубе появилось два капитана, то почему нет двух главных тренеров, двух генеральных менеджеров, двух президентов и так далее?

    Ковальчук — один из самых авторитетных игроков в нашем хоккее, он и без буквы "К" способен приносить команде максимальную пользу, определять ее внутреннюю жизнь.

    Поэтому нужно было принимать четкое решение — или оставлять капитаном Емелина, игрока в общем-то узкопрофильного, или назначать Ковальчука. Половинчатые решения — всегда сомнительные», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru. 0

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