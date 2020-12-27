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    Волков: «Авангарду» нужен лидер, Ковальчук усилит наше нападение

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Ильей Ковальчуком.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели.

    У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать.

    После этого мы довольно быстро обо всем договорились. Илья — большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно.

    Все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет. До сих пор у нас яркие эмоции от победы на Олимпиаде.

    Приглашая Ковальчука в "Авангард", мы преследовали две цели. Прежде всего, у него есть огромное желание играть в хоккей и помочь нашей команде.

    Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли и его требованиями еще с НХЛ. Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке.

    Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду.

    Все это Ковальчук с его богатейшим опытом сможет нам дать. Уверен, Илья усилит "Авангард" по всем этим параметрам», — сказал Волков клубной пресс-службе. 0

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