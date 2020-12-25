ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельНеизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
  • 21:26
    • «Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи»
  • 17:49
    • Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей
  • 17:20
    • «Сочи» хочет арендовать игроков «Спартака» и «Зенита»
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
    Все новости спорта

    «Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи»

    Хоккей КХЛ Локомотив Сочи Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома разгромил «Сочи» со счетом 6:3.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»

    В составе победителей точными бросками отметились Артур Каюмов, Андре Петерссон, Павел Красковский, Денис Баранцев, Артем Ильенко и Денис Алексеев.

    За «Сочи» забивали Владислав Валенцов, Кирилл Петков и Иван Володин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
    Голы: Валенцов — 1 (Карьялайнен, Руденков), 6:13 — 0:1. Каюмов — 7 (Ландер), 21:17 — 1:1. Петьков — 3 (Точицкий, Шмелев), 22:55 — 1:2. Володин — 3 (бол., Петьков, Шмелев), 24:52 — 1:3. Петерссон — 8 (Ткачев, Коршков), 27:48 — 2:3. Красковский — 12 (Каюмов, Рафиков), 28:26 — 3:3. Баранцев — 1 (Ландер, Черепанов), 46:49 — 4:3. Ильенко — 3, 48:11 — 5:3. Алексеев — 10 (Ильенко), 51:20 — 6:3Вратари: Коновалов (Паскуале, 25:33) — Третьяк (Красиков, 51:20)Штраф: 2 — 4Броски: 43 (17+11+15) — 25 (11+10+4)

    Набрав 52 очка, «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» в той же группе идет на десятой строчке с 28 очками. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?
  • Россия U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие