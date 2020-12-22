ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьяго СилваСпокойствие и безмятежность вместо хаоса. Покупка Силвы помогла «Челси»
  • 19:12
    • Источник: Кикнадзе уволят из «Локомотива»
  • 22:14
    • СКА в Петербурге одержал победу над ЦСКА
  • 21:57
    • «Спартак» в Москве уступил «Ак Барсу»
  • 21:11
    • «Наполи» выиграл апелляцию на техническое поражение в матче с «Ювентусом»
  • 19:56
    • АЕК объявил об уходе Карреры. Он может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    СКА в Петербурге одержал победу над ЦСКА

    Хоккей КХЛ ЦСКА СКА Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА по буллитам переиграл московский ЦСКА (4:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА -ЦСКА
    СКА -ЦСКА

    В основное время встречи в составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56), который также реализовал победный буллит.

    За москвичей отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Бурдасов — 16 (бол., Кузьменко, Токранов), 2:32 — 1:0. Сошников — 7 (Лайпсик, Чмыхов), 3:48 — 1:1. Морозов — 8 (Ткачев), 45:07 — 2:1. Марченко — 12 (Тимкин), 55:05 — 3:1. Окулов — 11 (Робинсон), 58:33 — 3:2. Шалунов — 13 (Мамин, Робинсон), 59:08 — 3:3Победный буллит: МарченкоВратари: Хелльберг (Самонов, 65:00) — Шарыченков (58:46 — 58:51)Броски: 29 (11+6+11+1) — 18 (4+7+6+1)Штраф: 6 — 12

    СКА набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с 60 очками занимает на «Западе» первое место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Гвардиола команду Артеты из Кубка лиги?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Атлетико» не уступит ослабленному «Реал Сосьедад»
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Вернется ли «Барса» на победный путь?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.92
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бордо — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Селтик — Росс Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие