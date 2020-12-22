СКА в Петербурге одержал победу над ЦСКА

Питерскийпо буллитам переиграл московский(4:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56), который также реализовал победный буллит.

За москвичей отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Бурдасов — 16 (бол., Кузьменко, Токранов), 2:32 — 1:0. Сошников — 7 (Лайпсик, Чмыхов), 3:48 — 1:1. Морозов — 8 (Ткачев), 45:07 — 2:1. Марченко — 12 (Тимкин), 55:05 — 3:1. Окулов — 11 (Робинсон), 58:33 — 3:2. Шалунов — 13 (Мамин, Робинсон), 59:08 — 3:3Победный буллит: МарченкоВратари: Хелльберг (Самонов, 65:00) — Шарыченков (58:46 — 58:51)Броски: 29 (11+6+11+1) — 18 (4+7+6+1)Штраф: 6 — 12

СКА набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с 60 очками занимает на «Западе» первое место. 0