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    «Спартак» в Москве уступил «Ак Барсу»

    Хоккей КХЛ Спартак Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Станислав Галиев, Тревор Мерфи и Найджел Доус.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1,0:1, 0:1)
    Голы: Галиев — 13 (бол., Доус, Да Коста), 6:35 — 0:1. Мерфи — 1 (Да Коста), 20:46 — 0:2. Доус — 19 (бол., Да Коста), 54:09 — 0:3Вратари: Гудачек — БиляловБроски: 33 (9+13+11) — 25 (10+6+9)Штраф: 6 — 8

    «Спартак» имеет 40 очков и занимает седьмое место на Западе. У казанского клуба 62 очка и первое место на Востоке.

    Следующий матч команда Олега Знарка проведет 23 декабря дома против «Витязя». Казанцы днем позднее сыграют в гостях с московским «Динамо». 0

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