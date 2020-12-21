«Сочи» в овертайме обыграли рижское «Динамо»

В выездном матче КХЛна выезде выиграли у рижскогосо счетом 6:5 ОТ.

Лучшими в составе победителей оказались Юрий Александров, отметившийся дублем, и Сергей Шмелев, сделавший три ассиста.

Игорь Руденков забросил решающую шайбу в овертайме.

КХЛ Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Сочи» — 5:6 ОТ (3:1, 1:1, 1:3, 0:1) Голы: Роб. Букартс — 5 (бол., Дзиеркалс, Рих. Букартс), 1:49 — 1:0. Точицкий — 5 (Шмелев, Володин), 4:56 — 1:1. Грачев — 3 (Роб. Букартс), 19:11 — 2:1. Зырянов — 7 (Скарлетт, Индрашис), 19:55 — 3:1. Ошениекс — 1 (Мамчицс, Грачев), 34:09 — 4:1. Петьков — 2 (бол., Шмелев, Точицкий), 35:38 — 4:2. Александров — 2 (Руденков, Рубцов), 44:59 — 4:3. Александров — 3 (Шмелев, Мироманов), 51:06 — 4:4. Глотов — 2, 52:18 — 4:5. Дарзиньш — 5, 58:41 — 5:5. Руденков — 9 (Рубцов, Мироманов), 63:31 — 5:6Вратари: Галимов (Бруверис, 4:56, 58:25 — 58:41) — Третьяк (Красиков, 20:00)Штраф: 4 — 12Броски: 32 (16+10+6+0) — 27 (7+8+10+2)

«Сочи» идет 10 на «Западе» с 28 очками, а «Динамо» занимает строчку ниже. 0