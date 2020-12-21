ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» Моуринью сдает позиции в борьбе за титулМоуринью и «Тоттенхэм» снова напоминают себя прежних
  • 19:16
    • BBC: Клопп — тренер года, «Ливерпуль» — лучшая команда
  • 22:21
    • Голы Вуда и Барнса принесли «Бернли» победу над «Вулверхэмптоном»
  • 19:36
    • Магуайр — рекордсмен по количеству игрового времени в 2020 году
  • 18:33
    • Кандидат в президенты «Барселоны» предложил снести «Камп Ноу»
  • 17:26
    • Панин отстранен от судейства в РПЛ
    Все новости спорта

    «Сочи» в овертайме обыграли рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Сочи Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    В выездном матче КХЛ «Сочи» на выезде выиграли у рижского «Динамо» со счетом 6:5 ОТ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Лучшими в составе победителей оказались Юрий Александров, отметившийся дублем, и Сергей Шмелев, сделавший три ассиста.

    Игорь Руденков забросил решающую шайбу в овертайме.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сочи» — 5:6 ОТ (3:1, 1:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Роб. Букартс — 5 (бол., Дзиеркалс, Рих. Букартс), 1:49 — 1:0. Точицкий — 5 (Шмелев, Володин), 4:56 — 1:1. Грачев — 3 (Роб. Букартс), 19:11 — 2:1. Зырянов — 7 (Скарлетт, Индрашис), 19:55 — 3:1. Ошениекс — 1 (Мамчицс, Грачев), 34:09 — 4:1. Петьков — 2 (бол., Шмелев, Точицкий), 35:38 — 4:2. Александров — 2 (Руденков, Рубцов), 44:59 — 4:3. Александров — 3 (Шмелев, Мироманов), 51:06 — 4:4. Глотов — 2, 52:18 — 4:5. Дарзиньш — 5, 58:41 — 5:5. Руденков — 9 (Рубцов, Мироманов), 63:31 — 5:6Вратари: Галимов (Бруверис, 4:56, 58:25 — 58:41) — Третьяк (Красиков, 20:00)Штраф: 4 — 12Броски: 32 (16+10+6+0) — 27 (7+8+10+2)

    «Сочи» идет 10 на «Западе» с 28 очками, а «Динамо» занимает строчку ниже. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдут ли «молотобойцы» в таблице АПЛ «Челси»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Выбьет ли Гвардиола команду Артеты из Кубка лиги?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Атлетико» не уступит ослабленному «Реал Сосьедад»
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.52
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетик
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие