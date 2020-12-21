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    «Барыс» на выезде обыграл «Торпедо» после овертайма

    Хоккей КХЛ Барыс Торпедо Прогнозы на КХЛ
    В регулярном турнире КХЛ «Барыс» на выезде одержал победу над «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ.

    Игроки «Барыса»
    Игроки «Барыса»

    Мэтт Фрэттин и Даррен Диц отметились у гостей, а за хозяев забивали Антон Шенфельд и Михаил Ворнаков. В овертайме победную шайбу забросил Якоб Лилья.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Фрэттин — 6, 15:51 — 0:1. Дитц — 12 (Фрэттин, Лилья), 18:59 — 0:2. Шенфельд — 8, 19:49 — 1:2. Варнаков — 7 (бол., Жафяров, Миле), 58:48 — 2:2. Лилья — 12, 60:23 — 2:3Вратари: Тихомиров (57:59 — 58:48) — ОртиоШтраф: 4 — 6Броски: 35 (9+11+15+0) — 26 (10+13+2+1)

    После трех побед подряд «Барыс» идет на 8 месте «Востока» с 39 очками. «Торпедо» занимает 7 место на 41 очком. 0

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