«Барыс» на выезде обыграл «Торпедо» после овертайма

В регулярном турнире КХЛна выезде одержал победу надсо счетом 3:2 ОТ.

Мэтт Фрэттин и Даррен Диц отметились у гостей, а за хозяев забивали Антон Шенфельд и Михаил Ворнаков. В овертайме победную шайбу забросил Якоб Лилья.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Фрэттин — 6, 15:51 — 0:1. Дитц — 12 (Фрэттин, Лилья), 18:59 — 0:2. Шенфельд — 8, 19:49 — 1:2. Варнаков — 7 (бол., Жафяров, Миле), 58:48 — 2:2. Лилья — 12, 60:23 — 2:3Вратари: Тихомиров (57:59 — 58:48) — ОртиоШтраф: 4 — 6Броски: 35 (9+11+15+0) — 26 (10+13+2+1)

После трех побед подряд «Барыс» идет на 8 месте «Востока» с 39 очками. «Торпедо» занимает 7 место на 41 очком. 0