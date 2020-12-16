КХЛ назвала лучших 14 игровой недели

КХЛ определила лучших игроков 14-й недели сезона. Список был составлен на основании статистики игроков и аналитической оценки матчей.

Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в трех матчах недели, один раз сыграв на ноль.

Лучшим защитником признан Владислав Провольнев из «Северстали», в трех матчах недели одержавший три победы и набравший в них 4 (3+1) очка.

Лучшим нападающим признан Стефан Да Коста («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победы в четырех матчах недели и набравший в них 7 (5+2) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Максим Соркин (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели и забросивший в них две шайбы, ставшие для него первыми в КХЛ. 0