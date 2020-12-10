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    «Амур» обыграл «Витязь» в матче КХЛ

    «Амур» — «Витязь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Витязь Прогнозы на КХЛ
    Хабаровский «Амур» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    Дубль у победителей оформил Александр Полунин (18 и 52 минуты), еще один точный бросок нанес Данил Файзуллин (22).

    В составе проигравших единственную шайбу забросил Виталий Попов (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Полунин — 7 (Йордан, Горшков), 17:15 — 1:0. Файзуллин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 21:50 — 2:0. Полунин — 8 (бол., Турбин), 51:05 — 3:0. Попов — 2 (Бородкин), 55:02 — 3:1Вратари: Аликин — Тодыков (56:14 — 57:21, 57:38)Штраф: 6 — 8Броски: 37 (12+13+12) — 30 (7+5+18)

    «Амур» занимает десятое место в Восточной конференции (30 очков), «Витязь» — девятый на Западе (35 очков). 0

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