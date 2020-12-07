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    «Спартак» в овертайме обыграл «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Спартак Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Йокеритом» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев, Евгений Кулик и Мартин Бакош.

    За гостей отличились Йессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Талалуев — 7 (Бакош), 16:09 — 1:0. Йоэнсуу — 9, 18:53 — 1:1. Кулик — 1 (Лехтеря, Широков), 20:12 — 2:1. Савинайнен — 8 (Шредер, Толванен), 20:48 — 2:2. Бакош — 9 (Юсе, Авершин), 60:56 — 3:2Вратари: Гудачек — КалниньшБроски: 25 (11+9+4+1) — 29 (2+13+14+0)Штраф: 2 — 2

    В турнирной таблице Западной конференции спартаковцы набрали 36 очков после 33 матчей и занимают седьмое место. «Йокерит» находится на одну строчку ниже (35 очков после 27 игр). 0

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