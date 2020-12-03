Знарок: Играть, когда нет длинной скамейки, очень сложно

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение со счетом 2:6 в выездном матче против хабаровского

«Матч проиграли, несмотря на то, что перекроили звенья. Значит, что-то сложилось не так, как надо.

Конечно, игра в меньшинстве отнимает много сил. Но в любом случае сегодня не было нужного уровня движения, особенно у нападающих.

Есть проблемы в большинстве, уже в течение нескольких матчей. Сегодня реализовали только одно. Моменты были у этого же звена, но сыграли неправильно.

Сейчас, прежде всего, надо отдохнуть от поездки. Она отобрала очень много сил. Не рассчитывали, что проедем "по нулям".

Повторюсь, у нас много травмированных, когда они восстановятся — пока неизвестно, а играть, когда нет длинной скамейки, очень сложно», — цитирует пресс-конференцию Знарка сайт КХЛ.

С тремя поражениями подряд «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 32 матчах. 0