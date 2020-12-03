«Металлург» Мг обыграл СКА с минимальным отрывом

В матче Континентальной хоккейной лигидома обыгралсо счетом 2:1 и одержал свою четвертую победу подряд.

Благодаря шайбе Игоря Ожиганова СКА вышел вперед, однако в третьем периоде хозяева смогли реализовать большинство — забил Сергей Плотников, а победную шайбу забросил Артем Земченок.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Голы: Ожиганов — 4 (Ткачев, Кетов), 38:34 — 0:1. Плотников — 6 (бол., Яковлев, Олкинуора), 47:42 — 1:1. Земченок — 2 (Плотников, Чибисов), 58:36 — 2:1Вратари: Олкинуора — Самонов (59:46)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (10+11+13) — 29 (9+14+6)

После этой победы «Магнитка» занимает четвертое место на «Востоке» с 44 очками. СКА имеет то же количество очков, но занимает вторую строчку на «Западе». 0