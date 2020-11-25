«Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Магнитку»

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (15-я минута) и Михаил Глухов (49), победный буллит также на счету Доуса
За магнитогорский клуб отличились Сергей Мозякин (24) и Максим Карпов (47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:2 (4:1, 0:1, 2:0)
Голы: Алексеев — 3 (Кугрышев, Кадейкин), 0:58 — 1:0. Шиксатдаров — 3 (Бикмуллин, Галузин), 4:49 — 1:1. Алексеев — 4 (Воробьев, Хохряков), 5:19 — 2:1. Маннинен — 9 (Хартикайнен, Ларсен), 9:15 — 3:1. Ларсен — 6 (бол., Гранлунд), 11:00 — 4:1. Порядин — 7 (Кучерявенко, Волгин), 27:46 — 4:2. Хартикайнен — 16 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 46:27 — 5:2. Амиров — 4 (Алексеев, Хохряков), 59:19 — 6:2Вратари: Тарасов — Иванников (Барулин, 11:00)Броски: 32 (9+12+11) — 33 (12+11+10)Штраф: 8 — 10
«Ак Барс» набрал 45 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург», имея в активе 36 очков, занимает на «Востоке» шестое место. 0