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    Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь» со счетом 5:4 ОТ.

    Хоккеисты «Динамо»
    Хоккеисты «Динамо»

    Ондрей Виташек, Микс Индрашис (дубль) и Павел Чернов. Решающий бросок сделал Джордан Мюррэй.

    У «Куньлунь» забивали Хантер Шинкарук (дубль), Джейк Челиос и Тайлер Вонг.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 0:1)
    Голы: Витасек — 1 (Индрашис), 8:26 — 0:1. Челиос — 2 (Шинкарук, Уэллман), 16:12 — 1:1. Индрашис — 2 (Мюррей, Митчелл), 18:18 — 1:2. Чернов — 4 (Сунд, Паршин), 28:21 — 1:3. Шинкарук — 5 (бол., Мерфи, Вонг), 41:17 — 2:3. Шинкарук — 6 (бол., Мерфи), 46:13 — 3:3. Индрашис — 3 (бол., Дарзиньш), 54:42 — 3:4. Вонг — 4 (бол., Уэрек, Уэллман), 55:06 — 4:4. Паршин — 2 (Сунд), 64:49 — 4:5Вратари: Шикин — ГалимовШтраф: 8 — 8Броски: 45 (10+22+10+3) — 34 (12+11+10+1)

    Оба клуба после этой встречи остаются на дне своих турнирных таблиц. «Динамо» последнее на «Западе», «Куньлунь» — на «Востоке». 0

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