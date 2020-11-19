Минское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Сочи»

Минскоев овертайме обыграло(3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ .

За сочинцев в основное время матча отличились Сергей Швелев и Игорь Руденков.

Белорусская команда ответила точными бросками Алексея Протаса и Шейна Принца, который сравнял счет за 10 секунд до конца третьего периода.

Брэндон Козун забросил победную шайбу в овертайме.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Шмелев — 6 (Стремвалль), 5:06 — 0:1. Протас — 6 (Воронин), 10:54 — 1:1. Руденков — 6 (Рундблад, Карьялайнен), 56:51 — 1:2. Принс — 8 (бол., Спунер, Менелл), 59:49 — 2:2. Козун — 12 (бол., Спунер, Принс), 62:22 — 3:2Вратари: Фурх (58:07) — ТретьякБроски: 39 (10+14+12+3) — 24 (12+4+8+0)Штраф: 8 — 6

После этого матча Динамо« с 32 очками занимает пятое место в Западной конференции, "Сочи" с 19 очками — на 10-й строчке. 0