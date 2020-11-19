ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевПобеда по всем статьям. Медведев разгромил Джоковича и вышел в полуфинал
  • 16:41
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с главным тренером
  • 21:36
    • «Ак Барс» одолел «Торпедо», команды забросили 12 шайб на двоих
  • 21:17
    • ЦСКА на выезде переиграл «Нефтехимик»
  • 19:26
    • Уткин: Черчесов уже давно не тренер, он стал бюрократом
  • 18:37
    • Рублев завершил выступление на Итоговом чемпионате ATP победой над Тимом
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Сочи»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Сочи Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ .

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    За сочинцев в основное время матча отличились Сергей Швелев и Игорь Руденков.

    Белорусская команда ответила точными бросками Алексея Протаса и Шейна Принца, который сравнял счет за 10 секунд до конца третьего периода.

    Брэндон Козун забросил победную шайбу в овертайме.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шмелев — 6 (Стремвалль), 5:06 — 0:1. Протас — 6 (Воронин), 10:54 — 1:1. Руденков — 6 (Рундблад, Карьялайнен), 56:51 — 1:2. Принс — 8 (бол., Спунер, Менелл), 59:49 — 2:2. Козун — 12 (бол., Спунер, Принс), 62:22 — 3:2Вратари: Фурх (58:07) — ТретьякБроски: 39 (10+14+12+3) — 24 (12+4+8+0)Штраф: 8 — 6

    После этого матча Динамо« с 32 очками занимает пятое место в Западной конференции, "Сочи" с 19 очками — на 10-й строчке. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Надаля?
  • Надаль — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Разгромят ли «армейцы» предпоследнюю команду Востока?
  • «Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Ковентри» и «Бирмингем» не оставят ворота сухими
  • «Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Надаль — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рух — Мариуполь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ренн — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие