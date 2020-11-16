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    Рижское «Динамо» дома обыграло «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Куньлунь Ред Стар» с результатом 5:3.

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»

    Дубль в составе хозяев оформил Глеб Зырянов, еще по шайбе забросили Лаурис Дарзиньш, Джордан Мюррэй и Микс Индрашис.

    У гостей отличись Паркер Фу, Иван Николишин и Кейси Уэллман.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
    Голы: Дарзиньш — 4 (бол., Мюррей, Дзиеркалс), 2:26 — 1:0. П. Фу — 1 (Монахов, Лофквист), 5:32 — 1:1. Николишин — 6 (Спроул, Монахов), 8:27 — 1:2. Мюррей — 1 (бол., Дзиеркалс, Индрашис), 21:30 — 2:2. Уэллман — 3 (бол., Шинкарук, Лофквист), 35:18 — 2:3. Индрашис — 1 (Дарзиньш, Мамчицс), 38:45 — 3:3. Зырянов — 3 (Скарлетт), 39:49 — 4:3. Зырянов — 4 (Индрашис, Сунд), 40:54 — 5:3Вратари: Макинтайр (Галимов, 9:02, 58:52) — ШикинБроски: 33 (9+12+12) — 38 (12+20+6)Штраф: 15 — 17

    Рижская команда прервала серию из поражений, которая насчитывала 14 матчей. Сейчас «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков.

    «Куньлунь» с 12 очками располагается на 12-й строчке в Восточной. 0

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