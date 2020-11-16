ЦСКА обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд

В составе победителей отличились Клас Дальбек, Мэт Робинсон и Антон Слепышев. Единственную шайбу гостей забросил Егор Коршков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дальбек (Слепышев, Лайпсик), 04:01 — 1:0. Робинсон (Окулов), 33:34 — 2:0. Коршков (Ландер, Рафиков), 39:39 — 2:1. Слепышев (Лайпсик, Кемпе), 43:59 — 3:1Вратари: Юханссон — Паскуале
ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, набрав 43 очка в 27 матчах. «Локомотив» идет третьим на Западе, имея 36 очков после 25 игр.
19 ноября состоятся матчи «Нефтехимик» — ЦСКА и «Локомотив» — «Йокерит». 0