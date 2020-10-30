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    «Трактор» одолел рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» одержал волевую победу над рижским «Динамо» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей отличились Артем Шварев, Вячеслав Основин, Сергей Телегин, Игорь Полыгалов и Понтус Оберг.

    За «Динамо» единственную шайбу забросил Давид Левин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Левин — 1 (Сотниекс), 5:51 — 0:1. Шварев — 2 (Оберг, Карпухин), 10:01 — 1:1. Основин — 3 (мен., Манухов, Калинин), 18:44 — 2:1. Телегин — 2 (мен., Карлин, Исаев), 18:50 — 3:1. Полыгалов — 2 (Карпухин), 35:03 — 4:1. Оберг — 5 (Шварев), 47:20 — 5:1Вратари: Вилл (18:22 — 18:44) — Витолс (Лазушин, 18:50)Броски: 39 (13+12+14) — 19 (6+5+8)Штраф: 20 — 6

    «Трактор», одержав четыре победы подряд, набрал 30 очков в 22 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции.

    Рижское «Динамо» с серией из семи поражений занимает последнее 11-е место на Западе, имея лишь семь очков после 15 встреч.

    1 ноября состоятся матчи «Автомобилист» — «Динамо» (Рига) и «Металлург» — «Трактор». 0

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