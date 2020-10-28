«Трактор» в Челябинске обыграл «Торпедо»

Челябинскийпереиграл нижегородское(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Понтус Оберг (8-я минута), Ярослав Косов (23), Дмитрий Огурцов (25) и Игорь Полыгалов (47).

За нижегородскую команду отличился Иван Чехович (45).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Оберг — 4 (бол., Пилут, Калинин), 8:56 — 1:0. Косов — 3 (Авцин), 22:52 — 2:0. Огурцов — 2 (Седлак, Гика), 24:39 — 3:0. Чехович — 2 (бол., Уайдмэн, Миле), 44:01 — 3:1. Полыгалов — 1 (Оберг), 56:31 — 4:1Вратари: Федотов — МельничукБроски: 25 (9+11+5) — 23 (4+5+14)Штраф: 20 — 6

«Трактор» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 19 очков, опустился на восьмое место.

В следующем матче челябинская команда дома сыграет против рижского «Динамо», а нижегородский клуб встретится с «Динамо» (Минск). 0