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    «Трактор» в Челябинске обыграл «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» переиграл нижегородское «Торпедо» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей шайбы забросили Понтус Оберг (8-я минута), Ярослав Косов (23), Дмитрий Огурцов (25) и Игорь Полыгалов (47).

    За нижегородскую команду отличился Иван Чехович (45).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Оберг — 4 (бол., Пилут, Калинин), 8:56 — 1:0. Косов — 3 (Авцин), 22:52 — 2:0. Огурцов — 2 (Седлак, Гика), 24:39 — 3:0. Чехович — 2 (бол., Уайдмэн, Миле), 44:01 — 3:1. Полыгалов — 1 (Оберг), 56:31 — 4:1Вратари: Федотов — МельничукБроски: 25 (9+11+5) — 23 (4+5+14)Штраф: 20 — 6

    «Трактор» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 19 очков, опустился на восьмое место.

    В следующем матче челябинская команда дома сыграет против рижского «Динамо», а нижегородский клуб встретится с «Динамо» (Минск). 0

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