КХЛ назвала четверку лучших игроков восьмой недели

определила лучших игроков восьмой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек («Спартак»), одержавший победы в двух из трех матчей недели. По воротам Гудачека нанесено 100 бросков (в среднем за игру 33,3), из которых вратарь отразил 98,00%.

Лучшим защитником признан Михал Йордан («Амур»), одержавший вместе с командой победы в двух из четырех матчей недели и набравший в них 4 (3+1) очка. Йордан сделал хет-трик в игре против «Ак Барса».

Бутузов признан лучшим нападающим недели. Форвард «Амура» набрал в четырех проведенных матчах 7 (4+3) очков, что является лучшим результатом недели.

Лучшим новичком признан нападающий Алексей Торопченко («Куньлунь»), одержавший вместе с командой две победы в трех матчах недели и забросивший в них две шайбы, которые стали для него первыми в КХЛ. 0