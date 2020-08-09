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    «Вашингтон» победил «Бостон» и занял третье место на Востоке

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    «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» (2:1) в заключительном матче группового этапа плей-офф Кубка Стэнли.

    «Вашингтон Кэпиталз»
    «Вашингтон Кэпиталз»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (20-я минута) и Том Уилсон (43).

    За «мишек» точным броском отличился Джейк Дебраск (51).

    «Кэпиталз» заняли третье место в Восточной конференции в квалификации Кубка Стэнли. Первой стала «Филадельфия», второй — «Тампа». «Брюинз», проигравшие все матчи после возобновления сезона, — на четвертом месте.

    Таким образом, «Вашингтон» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет против «Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Каролиной» 0

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