«Вашингтон» победил «Бостон» и занял третье место на Востоке

обыграл(2:1) в заключительном матче группового этапа плей-офф Кубка Стэнли.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (20-я минута) и Том Уилсон (43).

За «мишек» точным броском отличился Джейк Дебраск (51).

«Кэпиталз» заняли третье место в Восточной конференции в квалификации Кубка Стэнли. Первой стала «Филадельфия», второй — «Тампа». «Брюинз», проигравшие все матчи после возобновления сезона, — на четвертом месте.

Таким образом, «Вашингтон» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет против «Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Каролиной» 0