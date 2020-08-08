«Чикаго» выиграл у «Эдмонтона» серию квалификационного раунда

обыгралв четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

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В составе победителей по голу забили Брэндон Саад, Мэттью Хаймор и Доминик Кубалик. У «Ойлерз» отличились Джош Арчибальд и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Чикаго», и команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» завершил участие в турнире.