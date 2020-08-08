«Чикаго» выиграл у «Эдмонтона» серию квалификационного раунда

Фрагмент матча
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В составе победителей по голу забили Брэндон Саад, Мэттью Хаймор и Доминик Кубалик. У «Ойлерз» отличились Джош Арчибальд и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Чикаго», и команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» завершил участие в турнире.
НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Арчибальд — 1 (Макдэвид, Нерс), 0:45 — 0:1. Саад — 2 (Мерфи, Тэйвз), 5:16 — 1:1. Хаймор — 2 (Кит, Карпентер), 7:56 — 2:1. Ньюджент-Хопкинс — 2 (Нил, Макдэвид), 22:02 — 2:2. Кубалик — 3 (Тэйвз), 48:30 — 3:2Вратари: Кроуфорд — КоскиненШтраф: 11-6Броски: 29 (12+9+8) — 45 (10+15+20)