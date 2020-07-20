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    Ковалев: Это очень серьезный вызов для меня

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    Новый главный тренер китайского клуба КХЛ «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал свое назначение.

    Алексей Ковалев
    Алексей Ковалев

    «Это очень серьезный вызов для меня. Но я всю свою хоккейную жизнь нахожусь под давлением. И чем больше было это давление, тем лучше я играл. Поэтому, надеюсь, то же самое меня будет ждать и в тренерской работе.

    Конечно, я рад, мне предстоит совершенно новый этап в карьере. Одно дело — быть хорошим игроком, и совсем другое — хорошим тренером. Поработав на этом поприще два года, я осознал, что это совершенно иная работа. Да, ты остался в хоккейном мире, но приходится планировать и исполнять совершенно другие действия, требующие новых знаний.

  • Ковалев — главный тренер «Куньлуня»
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    • Я по-прежнему живу хоккеем, нахожусь в хорошей игровой форме. Не сказать, что я запросто могу выходить в официальных матчах, но, тем не менее, могу подключаться к тренировочному процессу прямо на льду. В эти моменты чувствую себя игроком, поэтому мне проще понять наших ребят, довести до них информацию», — цитирует Ковалева «Р-Спорт». 0

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