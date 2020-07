Ковалев — главный тренер «Куньлуня»

Российский специалистстал главным тренером, сообщается на официальном сайте китайского клуба.

С 2018 года специалист занимал должность ассистента главного тренера. Ранее команду возглавлял североамериканец Курт Фрейзер.

Alexei Kovalev has been appointed the new head coach of Kunlun Red Star. A native of Togliatti, USSR, Kovalev is entering his third season with our organization, and becomes the fifth head coach in franchise history #KRS #RedStarHockey pic.twitter.com/aNsuLJIZ3I