ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 23:17
    • «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
  • 22:48
    • Неймар и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры о продлении контракта
  • 22:21
    • Экс-вратарь «Спартака» проходит просмотр в «Монако»
  • 22:09
    • «Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
  • 19:50
    • Касильяс вернется в «Реал»
    Все новости спорта

    «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса

    Хоккей Спартак КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» приостановил тренировочный процесс из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Арена «Спартака»
    Арена «Спартака»

    «Хоккейный клуб "Спартак" подтверждает, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус. У троих игроков "Спартака" положительный анализ был зафиксирован до начала общего сбора команды, хоккеисты находились в изоляции по месту жительства. 10 июля игроки, тренеры и персонал команды, задействованный в обеспечении тренировочного процесса, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности прошли тестирование на COVID-19.

    По итогам тестирования было выявлено два хоккеиста и один человек из числа персонала команды с положительным анализом. Все они были немедленно изолированы в одноместных номерах гостиницы для получения необходимого лечения со стороны медицинского штаба команды. Игроки с отрицательным анализом на коронавирус были допущены к прохождению углубленного медицинского осмотра.

    Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено еще одно тестирование методом ИФА игроков, тренеров и обслуживающего персонала. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Они были помещены на изоляцию по месту жительства. У всех течение болезни протекает в легкой форме без осложнений.

    Игрокам с отрицательными анализами было получено разрешение на участие в тренировочном процессе в Новогорске. Вместе с тем после консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске. Тестирование методом ПЦР было проведено сегодня, 17 июля, повторное назначено на 21 июля. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора», — говорится в сообщении.

    Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити»
  • 1.80
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» оказать сопротивление «Сити»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Поразит ли зрителей самая результативная команда Серии А?
  • «Верона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Справится ли «Милан» дома с непростым соперником?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 18 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рух Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Лидс
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвич — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие