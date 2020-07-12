Клубам НХЛ запретили раскрывать информацию о заболевших коронавирусом

НХЛ на своем официальном сайте объявила , что все 24 команды, участвующие в возобновлении сезона, не будут иметь права раскрывать информацию о заболеваниях хоккеистов.

С целью защитить личную жизнь спортсменов всю информацию о травмах игроков с момента открытия тренировочных лагерей также будет сообщать только лига.

«Вопрос неразглашения информации о состоянии здоровья игроков имеет в данном случае большое значение. При этом мы отдаем себе отчет в том, что лига должна оставаться прозрачной, в том числе и по вопросам с коронавирусом.

В связи с этим мы продолжим политику, в соответствии с которой вся информация по результатам проверок на COVID, а также о травмах будет исходить только от лиги. Клубам запрещено делиться ею. Это делается для того, чтобы система успешно работала», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

Ранее сразу шесть игроков отказались от участия в рестарте сезона: нападающий «Ванкувера» Свен Берчи и защитник «Калгари» Трэвис Хамоник. Также к ним присоединились: Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер («Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа. 0