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    Клубам НХЛ запретили раскрывать информацию о заболевших коронавирусом

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    НХЛ на своем официальном сайте объявила, что все 24 команды, участвующие в возобновлении сезона, не будут иметь права раскрывать информацию о заболеваниях хоккеистов.

    Фрагмент матча НХЛ
    Фрагмент матча НХЛ

    С целью защитить личную жизнь спортсменов всю информацию о травмах игроков с момента открытия тренировочных лагерей также будет сообщать только лига.

    «Вопрос неразглашения информации о состоянии здоровья игроков имеет в данном случае большое значение. При этом мы отдаем себе отчет в том, что лига должна оставаться прозрачной, в том числе и по вопросам с коронавирусом.

    В связи с этим мы продолжим политику, в соответствии с которой вся информация по результатам проверок на COVID, а также о травмах будет исходить только от лиги. Клубам запрещено делиться ею. Это делается для того, чтобы система успешно работала», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

    Ранее сразу шесть игроков отказались от участия в рестарте сезона: нападающий «Ванкувера» Свен Берчи и защитник «Калгари» Трэвис Хамоник. Также к ним присоединились: Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер («Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

    Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа. 0

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