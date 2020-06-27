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    НХЛ объявила очередность выбора игроков клубами на драфте-2020

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    Пресс-служба НХЛ опубликовала очередность выбора игроков клубами на предстоящем драфте-2020.

    Первый выбор драфта получит одна из неизвестных команд, выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    В дальнейшем очередность выглядит следующим образом: «Лос-Анджелес Кингз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз».

    Драфт-2020 состоится после плей-офф Кубка Стэнли. Изначально он был запланирован на 26–27 июня в Монреале, но был отложен из-за коронавируса.

    Напомним, главным фаворитом на первый номер драфта-2020 является форвард «Римуски» Алексис Лафренье из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

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