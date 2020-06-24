«Сочи» подписал четверых хоккеистов

объявил о заключении контрактов с четырьмя хоккеистами.

Об этом сообщает официальный сайт «Сочи».

Соглашения на два сезона подписаны с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым.

Права на этих игроков клуб получил в результате обмена со СКА.

Руденков на протяжении четырех последних сезонов выступал за «Амур». Всего в КХЛ форвард сыграл в 191 матче, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи.

Петьков в прошлом сезоне играл в ВХЛ за «СКА-Неву», где стал лучшим снайпером команды. Всего в ВХЛ на счету форварда 131 матч и 67 (32+35) результативных баллов.

Кукштель в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, но большую часть сезона провел за «СКА-Неву». В 47 матчах он набрал 27 (12+15) очков.

Солянников за пять сезонов в ВХЛ сыграл 223 матча, в которых набрал 47 (15+32) очков. 0