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    «Сочи» подписал четверых хоккеистов

    Хоккей Сочи КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» объявил о заключении контрактов с четырьмя хоккеистами.

    Игорь Руденков
    Игорь Руденков

    Об этом сообщает официальный сайт «Сочи».

    Соглашения на два сезона подписаны с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым.

    Права на этих игроков клуб получил в результате обмена со СКА.

    Руденков на протяжении четырех последних сезонов выступал за «Амур». Всего в КХЛ форвард сыграл в 191 матче, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи.

    Петьков в прошлом сезоне играл в ВХЛ за «СКА-Неву», где стал лучшим снайпером команды. Всего в ВХЛ на счету форварда 131 матч и 67 (32+35) результативных баллов.

    Кукштель в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, но большую часть сезона провел за «СКА-Неву». В 47 матчах он набрал 27 (12+15) очков.

    Солянников за пять сезонов в ВХЛ сыграл 223 матча, в которых набрал 47 (15+32) очков. 0

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