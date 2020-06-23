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    Тарасенко приступил к тренировкам на льду

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    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду после восстановления от травмы плеча.

    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко

    «Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и играть, перед тем когда сезон был отложен, поэтому у меня появилось дополнительное время для восстановления. Даже не поправляться, а больше времени тренироваться и делать себя сильнее. Все хорошо.

    Вы начинаете медленно, вы начинаете с основ, с некоторых упражнений, где вы можете… не учиться кататься снова, но вспоминать это чувство, и я думаю, что это возвращение происходит довольно быстро. Я катался несколько раз во время паузы, так что это было не так сложно. Это как обычное обучение катанию на коньках, вы работаете над основами и переходите на все более и более сложные уровни», — приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.

    Напомним, 29 октября Тарасенко перенес операцию по исправлению вывиха левого плеча, и пропустил около пяти месяцев, чтобы полностью восстановиться. 8 февраля впервые после травмы он встал на коньки. 0

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