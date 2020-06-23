Тарасенко приступил к тренировкам на льду

Нападающийприступил к тренировкам на льду после восстановления от травмы плеча.

«Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и играть, перед тем когда сезон был отложен, поэтому у меня появилось дополнительное время для восстановления. Даже не поправляться, а больше времени тренироваться и делать себя сильнее. Все хорошо.

Вы начинаете медленно, вы начинаете с основ, с некоторых упражнений, где вы можете… не учиться кататься снова, но вспоминать это чувство, и я думаю, что это возвращение происходит довольно быстро. Я катался несколько раз во время паузы, так что это было не так сложно. Это как обычное обучение катанию на коньках, вы работаете над основами и переходите на все более и более сложные уровни», — приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.

Напомним, 29 октября Тарасенко перенес операцию по исправлению вывиха левого плеча, и пропустил около пяти месяцев, чтобы полностью восстановиться. 8 февраля впервые после травмы он встал на коньки. 0