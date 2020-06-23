«Авангард» подписал второго бомбардира сезона АХЛ Буше

Омскийзаключил контракт сроком на один год с форвардом, сообщает сайт омичей.

Контракт с 26-летним американским форвардом подписан сроком на один сезон.

«Рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве», — прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Добавим, что в прошедшем сезоне Буше провел за «Ютика Кометс» (АХЛ) 53 встречи, в которых набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «+8», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата.

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 26-летним американским форвардом Ридом Буше! https://t.co/1ZV0diAPjW pic.twitter.com/U36yqDULZC — ХК Авангард (@hcavangardomsk) June 23, 2020

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