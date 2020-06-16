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    Скабелка: После «Авангарда» решил пересмотреть некоторые аспекты своей работы

    Хоккей Локомотив Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка вспомнил период работы в омском «Авангарде».

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    «Приходит ли с опытом умение управлять эмоциями? Вроде того. Раньше мог по горячим следам что-то кому-то выговорить.

    Сейчас действую иначе: матч закончился — все по домам. Выспались, успокоились и уже с утра на свежую голову разбираемся, что пошло не так.

    Часто ли доводилось на эмоциях говорить что-то, о чём позже приходилось жалеть? Да здесь не только слова могли быть, но и действия.

    Случалось, и игроков отчисляли после матча по моему настойчивому требованию. Сейчас такого себе уже не позволяю. Когда был последний случай? Уже давно, в Омске.

    И вот примерно тогда решил пересмотреть некоторые аспекты своей работы. История закончилась восстанием команды? Да не было никакого восстания.

    А только очередное подтверждение аксиомы: во всём, что произошло с человеком, виноват только он сам и никто другой.

    Раз получилось так, как получилось, значит, я что-то сделал неправильно. Знаю что, сделал выводы. И уверен: подобная история со мной больше не повторится», — приводит слова Скабелки «Прессбол».

    Напомним, что в конеце 2017 года Скабелка, работавший в «Авангарде», на тренировке обвинил защитника Максима Чудинова в трусости за то, что тот в прошедшем накануне матче убрал ногу от шайбы в момент, когда форвард «Салавата Юлаева» забивал в ворота омского клуба победную шайбу.

    В результате перепалки Чудинова выгнали со льда. После тренировки 16 игроков отправились к президенту команды Владимиру Шалаеву.

    Хоккеисты сообщили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления Скабелки и не хотят играть под его руководством. После следующего матча тренер был уволен. 0

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