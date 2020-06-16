Скабелка: После «Авангарда» решил пересмотреть некоторые аспекты своей работы

Главный тренер ярославского «Локомотива»вспомнил период работы в омском

«Приходит ли с опытом умение управлять эмоциями? Вроде того. Раньше мог по горячим следам что-то кому-то выговорить.

Сейчас действую иначе: матч закончился — все по домам. Выспались, успокоились и уже с утра на свежую голову разбираемся, что пошло не так.

Часто ли доводилось на эмоциях говорить что-то, о чём позже приходилось жалеть? Да здесь не только слова могли быть, но и действия.

Случалось, и игроков отчисляли после матча по моему настойчивому требованию. Сейчас такого себе уже не позволяю. Когда был последний случай? Уже давно, в Омске.

И вот примерно тогда решил пересмотреть некоторые аспекты своей работы. История закончилась восстанием команды? Да не было никакого восстания.

А только очередное подтверждение аксиомы: во всём, что произошло с человеком, виноват только он сам и никто другой.

Раз получилось так, как получилось, значит, я что-то сделал неправильно. Знаю что, сделал выводы. И уверен: подобная история со мной больше не повторится», — приводит слова Скабелки «Прессбол».

Напомним, что в конеце 2017 года Скабелка, работавший в «Авангарде», на тренировке обвинил защитника Максима Чудинова в трусости за то, что тот в прошедшем накануне матче убрал ногу от шайбы в момент, когда форвард «Салавата Юлаева» забивал в ворота омского клуба победную шайбу.

В результате перепалки Чудинова выгнали со льда. После тренировки 16 игроков отправились к президенту команды Владимиру Шалаеву.

Хоккеисты сообщили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления Скабелки и не хотят играть под его руководством. После следующего матча тренер был уволен. 0