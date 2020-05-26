Агент Мозякина: Был интерес со стороны других клубов, но мы решили продолжать карьеру в «Магнитке»

Сергей Мозякин
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Соглашение 39-летнего ветерана с магнитогорским клубом рассчитано на один год.
«Если вы спросите, был ли интерес со стороны других клубов, то я скажу, что да, был. Но в конце концов мы поняли, что надо продолжать карьеру в "Металлурге".
Закончит ли Мозякин карьеру по окончании сезона? Это вопрос не ко мне, а к Сергею.
Если он мне скажет, что хочет еще поиграть в хоккей, я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы он продолжил. Если он скажет, что заканчивает, то мы закончим», — сказал Паремузов ТАСС.
В прошлом сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
В плей-офф он отметился 5 (2+3) баллами в 5 играх. 0