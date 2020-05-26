Агент Мозякина: Был интерес со стороны других клубов, но мы решили продолжать карьеру в «Магнитке»

Агент, представляющий форварда, дал комментарий касательно нового контракта хоккеиста с «Магниткой».

Соглашение 39-летнего ветерана с магнитогорским клубом рассчитано на один год.

«Если вы спросите, был ли интерес со стороны других клубов, то я скажу, что да, был. Но в конце концов мы поняли, что надо продолжать карьеру в "Металлурге".

Закончит ли Мозякин карьеру по окончании сезона? Это вопрос не ко мне, а к Сергею.

Если он мне скажет, что хочет еще поиграть в хоккей, я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы он продолжил. Если он скажет, что заканчивает, то мы закончим», — сказал Паремузов ТАСС.

В прошлом сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф он отметился 5 (2+3) баллами в 5 играх. 0