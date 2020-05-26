Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом»

Нападающийподписал новый контакт с «Металлургом», информирует официальный сайт клуба.

Соглашение 39-летнего ветерана с магнитогорским клубом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф он отметился 5 (2+3) баллами в 5 играх.

«Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться.

Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве», — сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. 0