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    Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом»

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    Нападающий Сергей Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом», информирует официальный сайт клуба.

    Сергей Мозякин
    Сергей Мозякин

    Соглашение 39-летнего ветерана с магнитогорским клубом рассчитано на один год.

    В прошлом сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    В плей-офф он отметился 5 (2+3) баллами в 5 играх.

    «Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться.

    Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве», — сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. 0

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