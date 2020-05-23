Ковальчук назвал «Вашингтон» «гнездышком Овечкина»

Нападающий «Вашингтона»поделился мнением о капитане команды

«Он рулит не только в команде, а во всей лиге. "Вашингтон" — это просто его гнездышко. Ови — молодец, не только кому-то что-то доказывает с каждым годом, но и прибавляет. Становится мудрее, играет здорово. Много пашет на команду, и все равно забивает по 50 шайб за сезон.

Партнеры ему помогают — Бэкстрем, Оши, Кузя, Уилсон. Есть, с кем играть. Но как говорят, бросок не пропьешь.

Возможна ли тройка Овечкин — Кузнецов — Ковальчук? Мы провели так несколько матчей, нас тренер подпускал. Он часто делал так, чтобы мы играли вместе, и у нас что-то получалось. Мы получали удовольствие, и если бы продолжился сезон, и шли матчи даже плей-офф, было бы интересно поиграть в таком сочетании.

Кузя — один из самых сильных центрфорвардов лиги и отличный парень. Ну а Овечкин в представлении не нуждается», — приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ. 0