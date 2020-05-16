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    Тимкин: В составе СКА смогу побороться за свой третий Кубок Гагарина

    Хоккей СКА КХЛ Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Новобранец петербургского СКА форвард Евгений Тимкин считает, что с новым клубом сможет взять третий для себя Кубок Гагарина.

    Евгений Тимкин
    Евгений Тимкин

    «Рад переходу в один из самых сильных клубов страны. Эмоции от скорого переезда в Петербург только положительные. Буду стараться делать всё, чтобы помочь СКА.

    Клуб всегда ставит перед собой самые высокие задачи, поэтому уверен, что в составе петербургского клуба смогу побороться за свой третий кубок.

    Думаю, ни для кого не секрет, что в Петербурге классные условия для подготовки хоккеистов. Надеюсь, что никаких сложностей с адаптацией не будет. Убеждён, что в СКА смогу прогрессировать.

    Слышал про "Хоккейный город", где тренируется команда, но пока своими глазами его не видел. Хочу скорее начать тренировочный процесс, познакомиться с партнёрами, тренерским штабом.

    Ожидания от домашних матчей СКА? Скорее бы уже эти матчи! В Петербурге одни из лучших болельщиков в лиге, которые не только классно поддерживают свою команду, но и хорошо понимают хоккей.

    Жду домашних игр и постараюсь максимально помогать команде», — заявил хоккеист «Чемпионату».

    В прошлом сезоне Тимкин выступал за магнитогорский «Металлург». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 46 играх. Также в его активе 27 минут штрафного времени. 0

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