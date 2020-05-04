Финский тренер может возглавить «Барыс»

Ари-Пекка Селин
globallookpress.com
«Хоккейный клуб "Барыс" продолжает поиск нового главного тренера первой команды. Одним из кандидатов является финский специалист Ари-Пекка Селин», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, бывший главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка покинул клуб 30 апреля, не сумев договориться о продлении контракта.
Минувший сезон Селин провел в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.
Селин уже ранее тренировал «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством команда впервые выиграла дивизион Чернышева и пробилась во второй раунд Кубка Гагарина. 0