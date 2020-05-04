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    Финский тренер может возглавить «Барыс»

    Хоккей Барыс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» сообщил имя кандидата на пост главного тренера команды — клуб может возглавить финский тренер Ари-Пекка Селин.

    Ари-Пекка Селин
    Ари-Пекка Селин

    «Хоккейный клуб "Барыс" продолжает поиск нового главного тренера первой команды. Одним из кандидатов является финский специалист Ари-Пекка Селин», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Напомним, бывший главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка покинул клуб 30 апреля, не сумев договориться о продлении контракта.

    Минувший сезон Селин провел в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.

    Селин уже ранее тренировал «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством команда впервые выиграла дивизион Чернышева и пробилась во второй раунд Кубка Гагарина. 0

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