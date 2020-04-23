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    Скаут ЦСКА займет место генменеджера в «Авангарде»

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    Новым генеральным менеджером «Авангарда» станет Алексей Волков, который работал последние два года в качестве скаута ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Алексей Волков
    Алексей Волков

    Не так давно совет директоров «Авангарда» признал неудовлетворительными результаты сезона, оставшись недовольным не только выступлением главной команды, но и селекцией.

    Президенту клуба Максиму Сушинскому было дано поручение в кратчайшие сроки представить предложения по изменениям в управлении данными процессами

    Во время игровой карьеры Волков выступал на позиции вратаря. Волков также был менеджером «Звезды», которая в минувшем сезоне сумела выиграть регулярный чемпионат ВХЛ.

    В прошедшем сезоне «Авангард» занял 3-е место в таблице Восточной конференции и проиграл «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. 0

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