Скаут ЦСКА займет место генменеджера в «Авангарде»

Новым генеральным менеджером «Авангарда» станет, который работал последние два года в качестве скаута, сообщает «Спорт-Экспресс»

Не так давно совет директоров «Авангарда» признал неудовлетворительными результаты сезона, оставшись недовольным не только выступлением главной команды, но и селекцией.

Президенту клуба Максиму Сушинскому было дано поручение в кратчайшие сроки представить предложения по изменениям в управлении данными процессами

Во время игровой карьеры Волков выступал на позиции вратаря. Волков также был менеджером «Звезды», которая в минувшем сезоне сумела выиграть регулярный чемпионат ВХЛ.

В прошедшем сезоне «Авангард» занял 3-е место в таблице Восточной конференции и проиграл «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. 0