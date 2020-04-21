НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»

НХЛ отклонила контракт российского нападающего, сообщает официальный сайт «Блю Джэкетс».

В понедельник, 20 апреля, американский клуб объявил о подписании годичного контракта с Григоренко. Позже стало известно, что соглашение не одобрено лигой.

По словам агента игрока Дэна Мильштейна, контракт вновь будет подан на регистрацию 1 июля.

Ранее стало известно, что 25-летний Григоренко не стал продлевать соглашение с московским ЦСКА и подписал с «Коламбусом» контракт до конца сезона-2020/21.

В прошедшее сезоне 25-летний нападающий провел за ЦСКА 51 матч и заработал 43 (20+23) очка результативности. 0