КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Идрисса ГейеУспех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от его новичка
  • 09:24
    • НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
  • 08:52
    • «Бавария» продлила контракт с 19-летним защитником
  • 07:16
    • UFC официально отменил турниры в апреле и мае
  • 07:00
    • Совет Серии А принял решение доиграть сезон
  • 00:42
    • Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся от сокращения зарплаты
    Все новости спорта

    НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»

    Хоккей НХЛ КХЛ Трансферы ЦСКА Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на НХЛ
    НХЛ отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с «Коламбусом», сообщает официальный сайт «Блю Джэкетс».

    Михаил Григоренко
    Михаил Григоренко

    В понедельник, 20 апреля, американский клуб объявил о подписании годичного контракта с Григоренко. Позже стало известно, что соглашение не одобрено лигой.

    По словам агента игрока Дэна Мильштейна, контракт вновь будет подан на регистрацию 1 июля.

    Ранее стало известно, что 25-летний Григоренко не стал продлевать соглашение с московским ЦСКА и подписал с «Коламбусом» контракт до конца сезона-2020/21.

  • Нападающий ЦСКА перешел в «Коламбус»
  • Читайте по теме

    • В прошедшее сезоне 25-летний нападающий провел за ЦСКА 51 матч и заработал 43 (20+23) очка результативности. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Куктош» — «Худжанд»
  • 1.94
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Худжанд» продолжит традицию?
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Возьмет ли Astralis реванш у Complexity?
  • Complexity — Astralis. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Подтвердит ли Team Secret свою хорошую игровую форму?
  • Team Secret — Hard Legion. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кике Сетьен Футбол «Барселона»: назначение Сетьена внезапно принесло рискиОстанется ли тренер у руля команды? Вчера в 03:330
  • 07:49
    • Овечкин: Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре
  • 09:08
    • Моуринью в будущем готов возглавить сборную Португалии
  • 08:37
    • Джикия: Из-за коронавируса уровень РПЛ станет еще меньше
    Швеция — Германия. Евро-1992 Футбол Одолели хозяев, чтобы влететь аутсайдерам. Об игре Швеции и Германии на Евро-1992О поединке в рамках полуфинала Евро-1992, в котором участвовали хозяева турнира Вчера в 13:230
  • Экспресс дня

  • «Ахал» продолжит свою успешную серию?
  • 3.39
    •
  • 08:19
    • Луческу: «Шахтер» мог подписать Буффона в 2013 году
  • 08:04
    • «Интер» предложил форварду «Наполи» 2-летний контракт
  • 07:33
    • Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая
    Боян Кркич (слева) Футбол Молодые, да ранние. Семь лучших юных бомбардиров в истории Лиги чемпионовИзучаем биографии семерки лидеров по забитым мячам в ЛЧ, чтобы узнать, что с ними произошло дальше 19/04/2020 в 21:390
  • 20:30
    • Источник: Карпин может возглавить «Локомотив»
  • 20:25
    • СМИ: Клубы РПЛ обсудят возобновление сезона 27 апреля
  • 18:53
    • СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Team Secret — Hard Legion
  • Прочие
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Complexity — Astralis
  • Прочие
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие