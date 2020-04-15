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    «Авангард» продлил контракт с Гариповым

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» сообщил о продлении контракта с вратарем Эмилем Гариповым.

    Эмиль Гарипов
    Эмиль Гарипов

    Новое соглашение с 28-летним голкипером рассчитано на один год

    «В прошедшем сезоне Гарипов сумел использовать свой шанс. Он пришел в нашу команду без игровой практики, сразу показал максимальное желание и готовность работать, упорно тренировался.

    И в своих матчах отлично проявил себя. О новом контракте мы договорились легко, потому что желание продолжить сотрудничество было обоюдным», — заявил официальному сайту ХК «Авангард» президент клуба Максим Сушинский.

    В сезоне-2019/20 Гарипов провел за команду Боба Хартли 11 матчей, отразив 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,08. 0

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