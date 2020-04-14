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    Защитником «Салавата Юлаева» интересуются три клуба НХЛ

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ НХЛ Флорида Пантерз Прогнозы на КХЛ
    Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев входит в сферу интересов «Флориды» и еще двух клубов НХЛ, сообщает «Советский Спорт».

    Артем Сергеев
    Артем Сергеев

    До 2015 года Сергеев выступал в Северной Америке, но в НХЛ не пробился и вернулся в Россию, где выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».

    В составе московских армейцев он дважды (2016-й, 2018-й) играл в финале Кубка Гагарина. Два последних сезона игрок провел в Уфе.

    В минувшем сезоне Сергеев провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 (2+7) очков, а в шести играх плей-офф результативными баллами не отметился.

    Всего в КХЛ в его активе 261 матч и 41 (9+32) очко. 0

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