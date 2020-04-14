Защитником «Салавата Юлаева» интересуются три клуба НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева»входит в сферу интересови еще двух клубов НХЛ, сообщает «Советский Спорт»

До 2015 года Сергеев выступал в Северной Америке, но в НХЛ не пробился и вернулся в Россию, где выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».

В составе московских армейцев он дважды (2016-й, 2018-й) играл в финале Кубка Гагарина. Два последних сезона игрок провел в Уфе.

В минувшем сезоне Сергеев провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 (2+7) очков, а в шести играх плей-офф результативными баллами не отметился.

Всего в КХЛ в его активе 261 матч и 41 (9+32) очко. 0