Защитником «Салавата Юлаева» интересуются три клуба НХЛ

Артем Сергеев
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До 2015 года Сергеев выступал в Северной Америке, но в НХЛ не пробился и вернулся в Россию, где выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».
В составе московских армейцев он дважды (2016-й, 2018-й) играл в финале Кубка Гагарина. Два последних сезона игрок провел в Уфе.
В минувшем сезоне Сергеев провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 (2+7) очков, а в шести играх плей-офф результативными баллами не отметился.
Всего в КХЛ в его активе 261 матч и 41 (9+32) очко. 0